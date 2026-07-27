Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Neunjährige in Tirol angefahren: Lenker flüchtete
Das Kind stürzte zu Boden und kam mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Lenker zu fassen.
Ein neunjähriges Mädchen ist am späten Sonntagnachmittag in Innsbruck von einem schwarzen Pkw angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Neunjährige überquerte mit ihrem Tretroller den Schutzweg an einer Kreuzung des Kugelfangwegs, als das Auto in die Straße einbog und das Mädchen streifte.
Sie war daraufhin zu Boden gestürzt. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter, informierte die Exekutive. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Kommentare