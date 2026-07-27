Neunjährige in Tirol angefahren: Lenker flüchtete

Ein neunjähriges Mädchen ist am späten Sonntagnachmittag in Innsbruck von einem schwarzen Pkw angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Neunjährige überquerte mit ihrem Tretroller den Schutzweg an einer Kreuzung des Kugelfangwegs, als das Auto in die Straße einbog und das Mädchen streifte.