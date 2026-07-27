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Tirol

Neunjährige in Tirol angefahren: Lenker flüchtete

Das Kind stürzte zu Boden und kam mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Lenker zu fassen.
27.07.2026, 09:58

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Ein neunjähriges Mädchen ist am späten Sonntagnachmittag in Innsbruck von einem schwarzen Pkw angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Neunjährige überquerte mit ihrem Tretroller den Schutzweg an einer Kreuzung des Kugelfangwegs, als das Auto in die Straße einbog und das Mädchen streifte. 

Buben (5, 6) von selber Brücke in Tirol gestürzt

Sie war daraufhin zu Boden gestürzt. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter, informierte die Exekutive. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Innsbruck
Agenturen  | 

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