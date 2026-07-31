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Niederösterreich

Kupferkabel und Werkzeug gestohlen: Quartett in NÖ festgenommen

250.000 Euro Gesamtschaden durch Rumänen-Bande. Tatorte auch in Wien, Kärnten und der Steiermark.
31.07.2026, 10:38

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Nahaufnahme von glänzenden Kupferdrähten.

Die Polizei hat einer Bande das Handwerk gelegt, die in Niederösterreich, Wien, Kärnten und der Steiermark Kupferkabel und Werkzeug gestohlen haben soll. Vier Verdächtige wurden bei einem Einbruchsversuch in Hollabrunn in der Nacht auf den 13. Juni ertappt und festgenommen. Die Rumänen im Alter von 22, 27, 33 und 43 Jahren waren teilweise geständig und wurden in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Der Gesamtschaden beträgt nach Polizeiangaben von Freitag rund 250.000 Euro.

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Den Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich zufolge wurden dem Quartett fünf Einbrüche in Firmen oder Lagerplätze und sechs Versuche seit 25. April zugeordnet. Tatorte lagen in den Bezirken Melk und Hollabrunn, in Wien, im Bezirk Wolfsberg (Kärnten), sowie in der Steiermark in Graz und in den Bezirken Südoststeiermark, Leoben und Murtal.

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