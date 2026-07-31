Kupferkabel und Werkzeug gestohlen: Quartett in NÖ festgenommen

Die Polizei hat einer Bande das Handwerk gelegt, die in Niederösterreich, Wien, Kärnten und der Steiermark Kupferkabel und Werkzeug gestohlen haben soll. Vier Verdächtige wurden bei einem Einbruchsversuch in Hollabrunn in der Nacht auf den 13. Juni ertappt und festgenommen. Die Rumänen im Alter von 22, 27, 33 und 43 Jahren waren teilweise geständig und wurden in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Der Gesamtschaden beträgt nach Polizeiangaben von Freitag rund 250.000 Euro.