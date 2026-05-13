403 Tote im Jahr 2025, markanter Anstieg bei E-Scooter-Unfällen

Die Zahlen des Vorjahres sind da - und zeichnen ein trauriges Bild. Soeben veröffentlichte Statistik Austria alle relevanten Daten zu den Verkehrsunfällen 2025. Auf den heimischen Straßen ging es alles andere als sicher zu, im Gegenteil, die Entwicklungen zeigen viele Negativtrends. „Seit dem historischen Tiefstand im Corona-Jahr 2020 steigt die Zahl der Verkehrsunfälle sowie jene der dabei verletzten Personen kontinuierlich an. 2025 verletzten sich pro Tag durchschnittlich 129 Personen im Straßenverkehr – um 3 Verletzte mehr pro Tag als 2024“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

Im Durchschnitt wurden täglich 22 Personen schwer verletzt, das ist der höchste Wert in den vergangenen 13 Jahren. „Maßgeblich für den Anstieg bei den Verletzten war, dass 2025 deutlich mehr E-Scooter- und E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer verletzt wurden als im Jahr davor. Die Zahl der verunglückten Kinder war so hoch wie seit 2007 nicht mehr, auch dafür waren E-Scooter-Unfälle eine Ursache“, so die Expertin weiter. 24 Prozent mehr Verletzte durch E-Scooter-Unfälle Auch bei den Radfahrerinnen und Radfahrern gab es 2025 mit 10.488 Verletzten ein Plus gegenüber 2024, um rund vier Prozent. Seit Beginn der Statistik im Jahr 1961 war dies der zweithöchste Wert, wobei beim Höchststand im Jahr 2022 E-Scooter-Lenkerinnen und -Lenker noch in die gleiche Kategorie wie Radelnde fielen. Der Anstieg 2025 bei Radfahrenden ist laut Statistik Austria ausschließlich auf verletzte E-Bikerinnen und -Biker zurückzuführen. Deren Zahl stieg um 17 Prozent gegenüber 2024 an. Bei herkömmlichen Fahrrädern stagnierte die Zahl der Verletzten hingegen. Um 24 Prozent stieg der Wert verletzter E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer gegenüber 2024. Mit 2.597 Verletzten haben Menschen, die auf E-Scootern unterwegs waren, bereits einen Anteil von mehr als 5,5 Prozent an der Gesamtzahl der im Straßenverkehr Verletzten.

Kinder unter 14 Jahren oft betroffen Rund 25 Prozent der Verletzten auf E-Scootern waren Kinder unter 14 Jahren. Besonders der Anstieg der Blessuren in der Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen von 328 im Jahr 2024 auf 606 (plus 85 Prozent) fiel auf.

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Die zahlreichen E-Scooter-Unfälle waren auch einer der Gründe, warum die Zahl verunglückter - verletzter oder getöteter - Kinder insgesamt auf den höchsten Wert seit 2007 kletterte. Mehr als 3.500 Kinder wurden im vergangenen Jahr im Straßenverkehr verletzt (plus 16 Prozent gegenüber 2024), weiters wurden 2025 acht Kinder getötet. Der Großteil der Kinder verunglückte als Pkw-Mitfahrer (31 Prozent), mit dem Fahrrad (22 Prozent) oder dem E-Scooter (18 Prozent). 59 Prozent der verunglückten Kinder, die mit einem Rad unterwegs waren, trugen zum Unfallzeitpunkt einen Radhelm, bei den E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrern waren es lediglich 18 Prozent.

In den Bundesländern Mehr Tote in NÖ und Vorarlberg 28 Prozent der 403 Verkehrstoten starben in Niederösterreich, wo mit 111 gleich um 27 mehr Menschen starben als 2024. In Vorarlberg verdoppelte sich die Zahl der Verkehrstoten von sieben auf 14. Rückgänge in Wien und Salzburg Rückgänge gab es nur in Wien (von 20 auf 15 Verkehrstote) und Salzburg (von 28 auf 24). Salzburg war im Übrigen das einzige Bundesland, wo auch die Zahl der Unfälle und die der Verletzten im Straßenverkehr geringer war als 2024.

Der höchste Anstieg Getöteter war österreichweit bei Radfahrerinnen und Radfahrern zu verzeichnen. 65 Menschen kamen im vergangenen Jahr mit einem Rad ums Leben, mehr als doppelt so viele wie 2024 (32 Tote). Dabei hielten sich herkömmliche Biker und E-Biker fast die Waage: 33 waren auf mit Muskelkraft betriebenen Rädern unterwegs, 32 auf E-Bikes.