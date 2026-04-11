Ab 1. Mai gelten neue Regeln für E-Scooter. Das wurde in einer Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) im März beschlossen. Zu den Neuerungen zählen eine Helmpflicht für Fahrer unter 16 Jahren und verpflichtende Blinker an den Lenkgriffen der Fahrzeuge. Viele E-Scooter sind jedoch nicht mit einem Blinker nachrüstbar, manche Modelle nur mit sehr hohem Aufwand. Dennoch würden auch die nicht nachrüstbaren Modelle noch verkauft - teils zu Schleuderpreisen, kritisiert der ÖAMTC.

E-Scooter ohne Blinker dürfen ab 1. Mai nicht mehr verwendet werden. Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Änderungen drohen Strafen. Der ÖAMTC versucht, bei den Strafen Übergangsfristen zu erwirken, berichtete ÖAMTC-Verkehrsjurist Matthias Wolf der APA.

Blinker muss an Lenkgriffen sitzen

Österreich ist bei der Umsetzung relativ streng. Im Online-Handel gibt es zum Beispiel Blinker, die man hinten an die Bremse montieren kann, auch Helme mit Blinklichtern sind im Handel erhältlich. Das alles ist nicht erlaubt. "Die Blinker müssen an den Lenker-Enden angebracht werden", so Wolf. Und sie müssten einen gewissen Impuls haben - also eine bestimmte Blink-Anzahl pro Minute.

Es gäbe zwar Sets zum Nachrüsten der E-Scooter, weiß der Verkehrsexperte. Bei manchen Modellen sei das auch tatsächlich machbar, bei anderen nur mit hohem Aufwand und bei manchen Modellen funktioniere ein Nachrüsten einfach gar nicht, bedauerte er. Wenig Verständnis hat Wolf auch für die festgelegte Position des Blinkers. Bei manchen Personen sei das Licht an den Lenkgriffen von hinten nicht sichtbar. Er würde es deswegen bevorzugen, wenn jeder selbst entscheiden könnte, wo man den Blinker montiert. Im Gesetz ist das aber nicht vorgesehen.