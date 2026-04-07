E-Scooter-Unfall im Bezirk Hollabrunn: 16-Jährige schwer verletzt
Bei einem Unfall mit einem E-Scooter wurde am Sonntagnachmittag eine Jugendliche schwer verletzt. Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn fuhr mit einem E-Scooter auf einem Güterweg von Hadres in Richtung Obritz. Ein 14-jähriger Jugendlicher stand dabei auf dem hinteren Teil des Fahrzeugs und fuhr mit.
Auf einem geraden, ebenen Abschnitt des Weges kam die junge Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall.
Sie stürzte auf den asphaltierten Weg, während der mitfahrende Jugendliche in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Eine zufällig anwesende Spaziergängerin leistete umgehend Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.
Hubschraubereinsatz nach Unfall
Die 16-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Der 14-jährige Mitfahrer hatte mehr Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Warum es zu dem Sturz kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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