E-Scooter-Unfall im Bezirk Hollabrunn: 16-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter wurde am Sonntagnachmittag eine Jugendliche schwer verletzt. Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Hollabrunn fuhr mit einem E-Scooter auf einem Güterweg von Hadres in Richtung Obritz. Ein 14-jähriger Jugendlicher stand dabei auf dem hinteren Teil des Fahrzeugs und fuhr mit.

Auf einem geraden, ebenen Abschnitt des Weges kam die junge Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall.