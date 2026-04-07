43-Jähriger stürzte mit Pkw in Fluss: Schwer verletzt
Passanten bargen den Mann, der Autofahrer wurde vom Notarzthubschrauber nach Linz geflogen.
Ein Pkw ist am Montagabend im Raum Gmünd in Niederösterreich von der L62 abgekommen und in der Lainsitz gelandet. Der 43-jährige Autofahrer wurde von Passanten und einem Polizisten aus dem untergehenden Pkw befreit und ans Ufer gebracht, berichtete die Exekutive am Dienstag.
"Christophorus 15" flog den schwer verletzten Waldviertler in das Universitätsklinikum Linz.
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