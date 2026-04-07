Niederösterreich

43-Jähriger stürzte mit Pkw in Fluss: Schwer verletzt

Passanten bargen den Mann, der Autofahrer wurde vom Notarzthubschrauber nach Linz geflogen.
07.04.2026, 09:16

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Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt vor blauem Himmel.

Ein Pkw ist am Montagabend im Raum Gmünd in Niederösterreich von der L62 abgekommen und in der Lainsitz gelandet. Der 43-jährige Autofahrer wurde von Passanten und einem Polizisten aus dem untergehenden Pkw befreit und ans Ufer gebracht, berichtete die Exekutive am Dienstag.

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Gmünd
Agenturen  | 

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