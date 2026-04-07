43-Jähriger stürzte mit Pkw in Fluss: Schwer verletzt

Ein Pkw ist am Montagabend im Raum Gmünd in Niederösterreich von der L62 abgekommen und in der Lainsitz gelandet. Der 43-jährige Autofahrer wurde von Passanten und einem Polizisten aus dem untergehenden Pkw befreit und ans Ufer gebracht, berichtete die Exekutive am Dienstag.