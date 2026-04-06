47-Jähriger soll Ehefrau im Garten getötet haben

Die Tat soll sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr in Sooß (Niederösterreich) zugetragen haben. Was man bisher weiß: Der tatverdächtige Ehemann, ein 47-jähriger Österreicher wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, sagt STA-Sprecher Erich Habitzl am Ostermontag zum KURIER.

Eine serbisch-kosovarische Staatsangehörige (38) wurde am Ostersonntag tot im Garten eines Wohnhauses aufgefunden. Ihr Ehemann, von dem sie getrennt leben soll, gilt als dringend tatverdächtig.

Er wird derzeit einvernommen, die U-Haft gegen den Mann wurde ebenso beantragt wie die Obduktion des Leichnams der Frau. Sie wies Stichverletzungen und Schusswunden auf. Im Haus wurde auch eine Pistole sichergestellt.

Hintergrund der Bluttat dürften familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Das Paar hat auch vier Kinder. Wie alt sie sind und ob sie sich zum Tatzeitpunkt im Haus befunden haben, konnte die Staatsanwaltschaft zunächst noch nicht beantworten.