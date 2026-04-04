Gewalt gegen Frauen: Ministerin will Aktionsplan rasch umsetzen

Vor dem Hintergrund praktisch täglich bekanntwerdender Fälle häuslicher Gewalt sowie digitaler Gewaltformen wie Deepfakes bis hin zu Femiziden will Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen rasch zur Umsetzung bringen. Dabei liegt der Fokus auch auf aktuellen Entwicklungen wie sexualisierten Deepfakes, digitalem Hass und organisierter Online-Gewalt, die Frauen zunehmend betreffen.

Der aktuelle Fall rund um Collien Fernandes habe zuletzt die Dringlichkeit von Unterstützung für Frauen in diesem Bereich verdeutlicht, hieß es aus dem Frauenministerium. Zugleich sollen "bestehende Lücken im Gewaltschutz adressiert werden - etwa bei der Zusammenarbeit von Behörden, im Opferschutz oder bei der Verantwortung großer Plattformen".