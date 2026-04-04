Nach Dating-Aus: 31-Jähriger wird festgenommen

Im 15. Wiener Gemeindebezirk ist es am Freitagabend zu einem Vorfall von häuslicher Gewalt und anschließender Sachbeschädigung gekommen. Ein 31-jähriger Mann wurde festgenommen. Der Mann soll das Ende einer über eine Dating-Plattform entstandenen Bekanntschaft mit einer 30-jährigen Frau nicht akzeptiert haben. Gegen 19.30 Uhr erschien er unangekündigt vor deren Wohnung. Als die Frau ihn nicht einließ und den Notruf wählte, trat der Mann mehrfach gegen die Wohnungstüre.

Anschließend schlug er mit der Faust die Verglasung der Stiegentüre sowie der Wohnhaustüre ein und entfernte sich vom Tatort. Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus konnten den Tatverdächtigen wenig später an seiner Wohnadresse antreffen und zur weiteren Abklärung in eine Polizeiinspektion bringen. Dort zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv und uneinsichtig. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 2,2 Promille festgestellt. Gegen den 31-Jährigen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Zudem wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.