Mann gesteht Tötung von Freund in Wohnung in Penzing

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Nach einem Hinweis auf Verwesungsgeruch haben Einsatzkräfte am Donnerstagabend in Penzing eine Leiche in einer Wohnung entdeckt. Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrparteienwohnhauses hatten zuvor die Polizei verständigt.

Die Berufsfeuerwehr Wien öffnete die Tür zur betroffenen Wohnung. In den Räumlichkeiten fanden die Beamten einen männlichen Leichnam vor, der sich laut Polizei bereits in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand befand. Fremdverschulden bestätigt Eine gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte den Verdacht auf Fremdverschulden. Demnach sei es zu Gewalteinwirkung im Halsbereich gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das vorläufige Obduktionsergebnis ergab den Tod durch Gewalteinwirkung gegen den Hals.

Die Wohnung befand sich laut Polizeisprecherin Gutt in einem Haus in Baumgarten im Bereich des Zusammenschlusses der Linzer und der Hütteldorfer Straße. Im Zuge der Ermittlungen geriet der 36-jährige Wohnungsmieter rasch in den Fokus der Behörden. Der Österreicher wurde ausgeforscht und festgenommen. Während einer Vernehmung zeigte er sich laut Polizei geständig.

Demnach habe es sich bei dem Toten um einen Freund gehandelt, der ihn besucht habe. Dabei seien die beiden in Streit geraten, bei dem es gewalttätig wurde. Man habe einander geschlagen, schließlich habe er seinen Freund gewürgt. Was genau zu dem Streit geführt habe, blieb Gutt zufolge Gegenstand von Ermittlungen. Verdächtiger im Gefängnis Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Verlegung des Mannes in eine Justizanstalt an.