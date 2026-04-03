Wien: 63-Jähriger rammt Unfallgegner mit Pkw und flüchtet

Ein 63-jähriger Autolenker ist am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall vorläufig festgenommen worden. Nachdem er betrunken den Crash verursacht haben dürfte, begann er mit dem Unfallgegner zu streiten, weil er seine Daten nicht hergeben wollte.

Schlussendlich wollte er davonfahren, dabei erwischte er den anderen Lenker (36), der durch den Aufprall auf die Motorhaube geschleudert wurde und dann zu Boden fiel. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, so die Polizei am Freitag.