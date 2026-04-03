Wien: 63-Jähriger rammt Unfallgegner mit Pkw und flüchtet
Ein 63-jähriger Autolenker ist am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall vorläufig festgenommen worden. Nachdem er betrunken den Crash verursacht haben dürfte, begann er mit dem Unfallgegner zu streiten, weil er seine Daten nicht hergeben wollte.
Schlussendlich wollte er davonfahren, dabei erwischte er den anderen Lenker (36), der durch den Aufprall auf die Motorhaube geschleudert wurde und dann zu Boden fiel. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, so die Polizei am Freitag.
Kurze Verfolgungsjagd
Der 63-Jährige fuhr davon, das Fluchtfahrzeug wurde kurze Zeit später an einer nahe gelegenen Tankstelle in der Grenzackerstraße entdeckt. Als der Lenker die Polizei bemerkte, versuchte er erneut zu flüchten. Die Beamten nahmen ihn jedoch nach kurzer Verfolgungsjagd fest. Der Mann hatte 1,42 Promille.
Der 63-jährige Serbe wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Das Ganze spielte sich am Nachmittag auf der Favoritenstraße ab. Zeugen eilten dem verletzten Mann zu Hilfe und wählten den Notruf.
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