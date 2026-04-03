Kfz-Betrug in mehreren Bundesländern: Knapp 99.000 Euro Schaden

Einer siebenköpfigen Bande wird Kfz-Betrug in Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und der Steiermark vorgeworfen. Die Verdächtigen sollen mit Scheinidentitäten und gefälschten Transaktionsbestätigungen an Fahrzeuge gelangt sein, die sie dann über Onlineplattformen weiterverkauften. Der Schaden beträgt laut Aussendung von Freitag rund 98.700 Euro. Vier Beschuldigte - darunter ein 16-jähriger Rumäne - wurden in die Justizanstalt Graz eingeliefert, drei wurden angezeigt.

Sieben Beschuldigte ausgeforscht Sechs Mal war die Gruppe im Zeitraum von August bis September 2025 erfolgreich: Die Opfer gingen aufgrund der falschen Bestätigungen davon aus, dass das Geld für das Fahrzeug bereits auf ihr Konto überwiesen worden sei, und übergaben Kfz-Unterlagen und Schlüssel. Tatorte lagen in Wiener Neustadt, Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt), Pottendorf (Bezirk Baden), Graz, Wels und Wien. Sechs Mal blieb es beim Versuch, weil die Verkäufer bei der Besichtigung misstrauisch wurden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.