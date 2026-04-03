Starker Osterreiseverkehr bereits seit Freitagfrüh - Tanken besser im Ausland

Der Reiseverkehr Richtung Süden hat am Karfreitag voll eingesetzt. Schon in der Früh wurden in Vorarlberg und Tirol Staus verzeichnet, meldete der ÖAMTC.

Auf der Rheintal Autobahn (A14) wurde vor dem Pfändertunnel in Fahrtrichtung Bregenz die Blockabfertigung aktiviert. Die Kolonnen reichten bis Sigmarszell in Deutschland zurück. Stau wurde auch von der Inntal Autobahn (A12) ab Wattens bis auf die Brenner Autobahn (A13) zur Luegbrücke gemeldet, teilte der Mobilitätsclub mit.

Auch auf der Fernpass Straße (B179) war Richtung Süden viel Geduld gefragt. In Kärnten kam es auf der Tauern Autobahn (A10) vor der Baustelle zwischen Villach-Ossiacher See und Knoten Villach zu Zeitverlusten, vor dem Oswaldibergtunnel musste der Verkehr blockweise abgefertigt werden. Auch vor dem Karawankentunnel (A11) kam es den ÖAMTC-Informationen zufolge bei der Ausreise zu Wartezeiten.

Dichten Verkehr gab es auch in der Steiermark: Auf der Pyhrn Autobahn (A9) wurden vor dem Baustellenbereich zwischen dem Knoten Peggau-Deutschfeistritz und Gratkorn-Süd Verzögerungen gemeldet. Der ÖAMTC erwartet noch eine Zunahme des Verkehrsaufkommens, mit einer Entspannung der Verkehrslage wird erst ab den Nachmittagsstunden gerechnet.