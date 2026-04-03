Ungesicherte Baumstämme, defekte Bremse: Wiener in NÖ gestoppt

Ein desolates Fahrzeuggespann ist am Donnerstag in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) aus dem Verkehr gezogen worden. Weder für den Traktor noch für den Anhänger gab es eine gültige Zulassung.

Die Polizisten entdeckten laut Aussendung von Freitag erhebliche Mängel wie fehlende Beleuchtung und ein abgerissenes Bremsseil. Die geladenen Baumstämme waren nicht gesichert. Der Lenker (62) aus Wien hatte keinen gültigen Führerschein und verweigerte einen Alkotest. Er wird angezeigt.