Niederösterreich

Ungesicherte Baumstämme, defekte Bremse: Wiener in NÖ gestoppt

Der 62-Jährige verweigerte einen Alkomattest und wird angezeigt.
03.04.2026, 10:17

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Traktor mit Anhänger, beladen mit ungesicherten Baumstämmen, auf einer Straße stehend.

Ein desolates Fahrzeuggespann ist am Donnerstag in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) aus dem Verkehr gezogen worden. Weder für den Traktor noch für den Anhänger gab es eine gültige Zulassung.

Sprengstoffe und Waffen bei Hausdurchsuchung sichergestellt

Die Polizisten entdeckten laut Aussendung von Freitag erhebliche Mängel wie fehlende Beleuchtung und ein abgerissenes Bremsseil. Die geladenen Baumstämme waren nicht gesichert. Der Lenker (62) aus Wien hatte keinen gültigen Führerschein und verweigerte einen Alkotest. Er wird angezeigt.

Niederösterreich Hollabrunn
Agenturen  | 

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