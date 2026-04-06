Weitwandern im Waldviertel: Neuer Rundwanderweg eröffnet
Der neue Rundwanderweg im Waldviertel ist 124 Kilometer lang und startet beim Stift Zwettl.
Kürzlich wurde der Autor dieser Zeilen im KURIER TV nach jenem Reiseziel befragt, welches ihn bisher am meisten beeindruckt habe. „Die Südsee“ war die spontane Antwort, zumal diese Reise gerade einmal ein paar Monate zurücklag. Doch der Interviewer hakte nach: „Und welche Art von Urlaub mögen Sie am meisten?“ Da kam die Antwort nicht ganz so schnell. Doch dann poppte jene Unternehmung auf, die als nächste am Programm steht: Weitwandern im Waldviertel. Zugegeben, spektakulär hört sich das aufs Erste nicht an. Aber: Um ins Waldviertel zu reisen, braucht’s kein Flugzeug, keine teuren Hotels, keine wochenlange Organisationsarbeit – nur ein paar Wanderschuhe, eine vernünftige Wanderkarte und die passende Route.
An attraktiven Weitwanderwegen mangelt es dem Waldviertel ja wahrlich nicht – über Kamptalstauseenweg (Nebelstein-Rosenburg), Thayatalweg (Nebelstein-Retz) und den Weg entlang der Lainsitz (Karlstift– Chlum/CZ) hat der KURIER bereits berichtet. Das einzige Manko all dieser Routen: Sie sind Punkt-zu-Punkt-Wege, d. h., das Ziel ist meist hundert Kilometer oder mehr vom Ausgangspunkt entfernt – was vor allem mit der Frage verbunden ist: Wie gelange ich am Schluss wieder zum Start zurück? Angesichts des dünnen öffentlichen Verkehrsnetzes im Waldviertel braucht’s dafür einiges an logistischem Können (sofern nicht Oma, Opa oder sonst wer aus dem privaten Umfeld als Privatchauffeur einspringt). Dieses Problem entfällt beim neuesten Waldviertler Weitwanderweg, dem frisch als Rundwanderweg ausgeschilderten Bernhardiweg.
Info
Route: Der 124 km lange Bernhardiweg (Start und Ende im Zisterzienserstift Zwettl) ist gegen den Uhrzeigersinn ausgeschildert. Einstieg überall an der Strecke möglich.
Dauer: Vier bis sechs Etappen, Gehzeiten auf bernhardiweg.at
Package: 4 ÜN/F mit Transfer zu den Etappen, ab 518 € p. P. im DZ. waldviertel.at/angebote/pilgern-bernhardiweg, Buchung: Tel. 02822/5401
Geh meditieren
Genau genommen handelt es sich um einen Pilgerweg, der zehn Stiftskirchen zwischen Zwettl, Schweiggers, Weitra und Großschönau und Groß Gerungs miteinander verbindet. Das Konzept folgt einem Zitat des heiligen Bernhard von Clairvaux, der als einer der Begründer der Zisterzienser gilt und dem der Weg seinen Namen verdankt: „Gönne dich dir selbst!“ Soll heißen: Der Wanderweg, begleitet von zehn Stationen, die zum Meditieren einladen, soll auch eine Reise ins Innere sein – raus aus dem hektischen Treiben des Alltags und Zeit für Ruhe, Besinnung und Reflexion. Diesem Motto folgend, sollte es nicht schwer sein, eine Reise ins Waldviertel zu einem Höhepunkt werden zu lassen. Der KURIER wird Sie übers Gehen am Laufenden halten.
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