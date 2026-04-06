Weitwandern im Waldviertel: Neuer Rundwanderweg eröffnet

Route: Der 124 km lange Bernhardiweg (Start und Ende im Zisterzienserstift Zwettl) ist gegen den Uhrzeigersinn ausgeschildert. Einstieg überall an der Strecke möglich.

Dauer: Vier bis sechs Etappen, Gehzeiten auf bernhardiweg.at

Package: 4 ÜN/F mit Transfer zu den Etappen, ab 518 € p. P. im DZ. waldviertel.at/angebote/pilgern-bernhardiweg, Buchung: Tel. 02822/5401