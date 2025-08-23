Stadt.Land.Meer.

W wie Weitwandern 1/2: 1000 Kilometer zu Fuß durch Österreich

Der Nordalpenweg führt quer durch Österreich von Bregenz bis Wien. Axel Halbhuber ist den Weitwanderweg gegangen und erzählt davon.
Von Lea Moser, Axel Halbhuber und Dominik Kanzian
23.08.25, 17:00
Axel Halbhuber ist von Bregenz nach Wien gewandert. Tausend Kilometer und 59 Tage lang, von Hütte zu Hütte. Er erzählt in dieser Folge "Stadt. Land. Meer" Lea Moser warum Weitwandern und Pilgern nicht dasselbe sind, wozu man einen Hüttenschlafsack braucht, wie schwer ein Wanderrucksack sein darf und an welche Hüttenwirte er sich sein Leben lang erinnern wird.

