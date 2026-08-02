Drei Waldbrände nach Gewitter: Feuerwehr kämpft gegen Flammen

Waldbrände bei Pernegg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) fordern seit Samstagabend die Einsatzkräfte in der Steiermark. 140 Einsatzkräfte waren bereits am Samstag, noch rund 60 am Sonntagvormittag eingesetzt, um die insgesamt drei Brandflächen im steilen Gelände unter Kontrolle zu bringen, berichtete am Sonntag Bernd Fladischer, Leiter des Flugdienstes beim Landesfeuerwehrverband Steiermark .

Am stärksten waren die Einsatzkräfte Sonntagfrüh bei einem Waldstück in der Nähe der Murtal Schnellstraße (S35) gefordert. Hier sei eine Fläche von rund einem halben Hektar betroffen, so Fladischer, der am Vormittag gerade von einem Erkundungsflug zurückgekommen war. Zwei Hubschrauber von Polizei und Bundesheer waren auch im Einsatz.

Am benachbarten Hochanger hatte es bereits am Samstagabend gebrannt. Dort wurde Sonntagfrüh aber bereits „Brand aus“ gegeben. „Das Feuer wurde noch in den Nachtstunden bekämpft“, so Fladischer. Auch an einer weiteren Stelle war ein Feuer ausgebrochen, das man aber mittlerweile auch im Griff hat.

Blitzschlag nach Gewitter

Auslöser dürfte in allen drei Fällen Blitzeinschlag gewesen sein. Die Alarme seien am Samstag gegen 19.00 Uhr eingegangen. Die Löscharbeiten wurden Sonntagfrüh wieder aufgenommen, dürften laut Fladischer aber noch im Laufe des Tages beendet werden.