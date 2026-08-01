Stadt schlägt Alarm: In Wien brennen bereits die Müllautos

Die pechschwarze Rauchsäule ragte kilometerweit in den Himmel, in der Donaustadt machte sich beißender Gestank breit: Anfang Juli sorgte ein Großbrand in der Stadlauer Müllhalle der Energie AG nicht nur für einen Großeinsatz der Feuerwehr, sondern auch für millionenschweren Schaden. Denn außer der abgebrannten Halle mussten die umliegende Verkehrsadern – Südost-Tangente, U2 und ÖBB-Bahnstrecke – aus Sicherheitsgründen stundenlang gesperrt werden. Dabei war der Auslöser vergleichsweise winzig klein: Denn die Ermittler gehen von einem nicht ordnungsgemäß entsorgten Lithium-Ionen-Akku als Brandquelle aus.

Das spektakuläre Feuer zeigte freilich, dass das Problem mit Akku-Fehlwürfen – das seit Jahren schon bei großen Recycling-Betrieben am Land ein sprichwörtlich heißes Thema ist – längst auch Wien erreicht hat. Das belegen nun auch Daten, die dem KURIER vorliegen und entsprechend Besorgnis erregen dürften. Denn die regelrechte Flut an verbauten Akkus – von Handys über Zahnbürsten und E-Zigaretten bis hin zu Spielzeug – sorgt bereits im normalen Hausmüll für ärgste Probleme.

Schon neun Brände heuer

Laut einer Sprecherin der Wiener Abfallwirtschaft (MA 48) habe es heuer im Zuge der Tonnen-Entleerung bereits neun Vorfälle mit Bränden respektive Rauchentwicklung in Müllwagen gegeben. Das ist nicht nur ein enormer Anstieg gegenüber dem Vorjahr (gesamt drei Vorfälle), es bedeutet auch, dass es bei der Wiener Müllabfuhr ein- bis zweimal pro Monat wegen eines Akkus brennt.

Das Ganze ist insofern heikel, als die Mitarbeiter der „48er“ nicht erkennen können, ob sich gefährlicher Elektroschrott in den Tonnen befindet – sich dieser dann aber durch Quetschung in der Müllpresse des Fahrzeugs blitzschnell (oder auch unbemerkt während der Fahrt) entzünden kann.