Batterie löst Stichflamme in Kärntner Müllwagen aus

Am 22. Juli morgens kam es im Zuge der Müllabfuhr im Gemeindebereich von St. Kanzian am Klopeiner See in einem Müllwagen zu einem Explosionsgeräusch samt Stichflamme. Verletzt wurde dabei niemand.

Ladung auf Wiese entladen

Der Vorfall ereignete sich, als ein Arbeiter die Müllpresse des Fahrzeugs betätigte. Dabei kam es zu einem Explosionsgeräusch samt Stichflamme. Der LKW-Fahrer lenkte das Müllfahrzeug darauf sofort zu einer nahegelegenen Wiese und entlud es dort, um größeren Schaden am Fahrzeug zu verhindern. Als Auslöser wird eine falsch entsorgte Batterie oder ein Akku angenommen.