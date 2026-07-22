Drogenunfall in Villach: Lenker flüchtete nach Crash

In der Nacht auf Mittwoch kam es auf der Technologieparkstraße in Villach zu einem Verkehrsunfall: Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach lenkte seinen Pkw gegen 0.55 Uhr in einem durch Suchtgift und Medikamente beeinträchtigten Zustand. Seine 24-jährige Beifahrerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.

Unfall an der Friedensbrücke – Lenker flüchtet

Der Mann war laut Polizei auf der Technologieparkstraße von Maria Gail in Richtung St. Magdalen unterwegs. In einer Rechtskurve am Beginn der Friedensbrücke kam er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und touchierte die Betonleitwand.

Der Pkw geriet ins Schleudern und kam schließlich verkeilt in der Betonleitwand zum Stillstand. Die 24-jährige Beifahrerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Der Lenker verließ noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte den Unfallort, konnte aber nach örtlicher Fahndung im Stadtgebiet angehalten werden.

Drogentest positiv – Führerschein abgenommen

Ein Alkomattest verlief bei dem 38-Jährigen negativ. Da er jedoch starke Symptome einer Suchtgift- und Medikamentenbeeinträchtigung zeigte und auch eine geringe Menge Suchtgift bei sich führte, wurde er zur amtsärztlichen Untersuchung vorgeführt.