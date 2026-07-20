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Österreich

Nach Gewitter folgt Abkühlung: So wird das Wetter diese Woche

Nach der drückenden Schwüle der letzten Tage folgte endlich das Gewitter. Wie geht das Wetter weiter?
20.07.2026, 05:46

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Sonnenblumen vor dunklen Regenwolken - Wetter.

Die gute Nachricht zuerst: Die große Hitze hat mal Pause. Es bleibt nächste Woche im ganzen Land unbeständig und nur mäßig warm. Immer wieder gehen auch teils gewittrige Regenschauer nieder, wie die Geosphere Austria am Sonntag prognostizierte. 

Die Woche startet dafür nach dem Abzug einer Kaltfront in Richtung Osten mit viel Sonne, im Laufe des Tages zeigen sich aber auch ein paar dichtere Wolken.

An der Alpensüdseite sowie im Südosten Österreichs muss am Montag auch mit einigen Regenschauern gerechnet werden, mitunter gehen auch Gewitter nieder. In der Früh ist mit Temperaturen zwischen sieben und 18 Grad zu rechnen, untertags mit 22 bis 29 Grad.

Auch am Dienstag scheint die Sonne zunächst noch häufig. Im Laufe des Tages machen sich aber immer mehr Wolken bemerkbar. Diese bringen am Anfang von Osttirol ostwärts bis in die südliche Steiermark, später vereinzelt auch nördlich des Alpenhauptkamms Regenschauer. Lokale Gewitter gibt es vermutlich im Süden. Der Wind weht schwach bis mäßig, vor allem im Nordosten des Landes aber zeitweise auch lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen zwischen acht und 16 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 19 und 27 Grad. Am wärmsten wird es im Osten.

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Kurze Schauer nächste Woche sind möglich

Zur Mitte der Woche überwiegt im Westen und Süden der Sonnenschein. Im übrigen Österreich beginnt der Mittwoch zwar auch noch sonnig, aber schon im Laufe des Vormittags wechseln sich Wolken und sonnige Phasen ab. Einzelne, kurze Regenschauer sind möglich, es bleibt aber meist trocken. Am Morgen umspannen die Temperaturen sechs bis 17 Grad, am Nachmittag bei schwachem Wind 20 bis 27 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich wechselhaftes Wetter mit einem Mix aus Wolken, sonnigen Phasen und einigen gewittrigen Regenschauern. Die meisten Schauer sind entlang der Alpennordseite zu erwarten. Der Wind bleibt schwach bis mäßig ausgeprägt, im Norden, Osten und in stärkeren Schauern auch lebhaft. Beim Aufstehen hat es zwischen sieben und 17 Grad, untertags klettert das Thermometer auf 17 bis 25 Grad.

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In vielen Teilen des Landes dominiert am Freitag der Sonnenschein und es bleibt auch trocken. Einzig im Nordosten ist es noch unbeständig mit ein paar Regenschauern. Zum Abend hin werden die Schauer und Wolken auch dort langsam weniger. Der Wind kommt schwach bis mäßig, am Alpenostrand zeitweise lebhaft. Die Tiefsttemperaturen betragen laut Prognose der Geosphere fünf bis 16 Grad, die Tageshöchstwerte 20 bis 28 Grad.

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Agenturen, bega  | 

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