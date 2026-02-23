Wetterumschwung: Warum viele jetzt diese Symptome spüren

„Man muss hier drei Dinge unterscheiden“, erklärt Hans-Peter Hutter, Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin an der MedUni Wien: normale Wetterreaktion , Wetterfühligkeit und Wetterempfindlichkeit .

Von minus vier auf plus 14 Grad in wenigen Tagen: Solche starken Temperatursprünge sind zwar ein Vorgeschmack auf den Frühling , sie bedeuten für den Körper aber auch Stress. Manche reagieren stark, andere spüren fast nichts. Woran liegt das – und was hilft bei der Umstellung?

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter: Wetterfühlige nehmen Veränderungen besonders intensiv wahr. Ursache ist eine erniedrigte Reizschwelle des vegetativen Nervensystems, wodurch Umschwünge stärker gespürt werden.

Laut einer Allensbach-Umfrage im Auftrag von Umweltbundesamt und Deutschem Wetterdienst halten sich etwa 50 Prozent der Bevölkerung für wetterfühlig. Frauen sind drei Mal häufiger betroffen als Männer.

Was Temperatursprünge im Körper auslösen – vor allem im Herz-Kreislauf-System

Für Risikogruppen sind abrupte Temperaturwechsel besonders belastend, weil dem Körper Zeit zur Anpassung (Akklimatisation) fehlt. Dann gerät vor allem das Herz-Kreislauf-System unter Druck. Bei Kälte verengen sich die Blutgefäße. Dadurch steigt der Blutdruck, wird es warm, weiten sich die Gefäße wieder – und der Blutdruck kann sinken.

Die Umweltmedizinerin Daniela Haluza (MedUni Wien) erklärt das so: "Während der kalten Jahreszeit konzentriert sich unser Blut auf den Kern des Körpers – also im Herz- und Kopfbereich. Wenn sich bei Wärme die Gefäße erweitern, besonders in Händen und Füßen, kommt es zu einer Umverteilung. Und das dauert eine Weile.“

Studien zeigen, dass sowohl Hitze als auch Kälte den Organismus in einen Stress- und Anpassungsmodus versetzen. Extreme Temperaturen und rasche Wetterwechsel können das Herz-Kreislauf-System zusätzlich belasten und gehen in Studien mit Veränderungen von Blutdruck, Gefäßfunktion und Entzündungsprozessen einher. Solche Bedingungen können insbesondere bei vorbelasteten Menschen das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse erhöhen.

Typische Symptome bei Wetterumschwung

Die Beschwerden reichen von leicht bis deutlich spürbar. Rund jede zweite Person gibt an, auf Wetterveränderungen zu reagieren. Die Intensität reicht von leichten Befindlichkeitsstörungen bis zu deutlich spürbaren Beschwerden.

Am häufigsten genannt werden:

Kopfschmerzen und Migräne

Müdigkeit

Abgeschlagenheit

Gelenkschmerzen

„Aber auch Schlafprobleme oder Narbenschmerzen werden häufig genannt“, sagt Hutter. Eine Hauptrolle spielt das vegetative Nervensystem, das lebenswichtige Funktionen wie Herzschlag, Atmung, Blutdruck und den Stoffwechsel reguliert. Fallen etwa Temperatursprünge stärker aus, desto eher reagiert der Körper mit Anpassungsvorgängen.

Migräne: Warum Luftdruck und schnelle Temperaturwechsel eine Rolle spielen

Gut untersucht ist der Zusammenhang zwischen Wetter und Migräne. „Es geht hier sicherlich auch um die Luftdruckschwankung“, sagt Hutter. Eine systematische Übersicht über mehr als 30 Studien zeigt: Vor allem rasche Wetterwechsel – etwa bei Luftdruck und Temperatur – können Anfälle auslösen; entscheidend ist dabei weniger der absolute Wert als die Dynamik der Veränderung.