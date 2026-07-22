Cobra-Einsatz in Spittal: Mann bedroht Partygäste

Bei der Geburtstagsfeier eines 30 Jahre alten Mannes aus der Slowakei kam es am 22. Juli, kurz vor 1.00 Uhr, im Bezirk Spittal an der Drau zu einer Auseinandersetzung mit zwei männlichen Gästen aus Deutschland bzw. Oberösterreich. Dabei bedrohte der Gastgeber die beiden Männer schließlich mit einer Schreckschusspistole.

EKO Cobra im Einsatz

Laut Polizei soll der Tatverdächtige im Zuge des Streits zunächst zwei Schüsse mit der Schreckschusspistole in den Boden abgegeben haben, ehe er die Waffe auf seine Kontrahenten richtete. Die beiden Gäste verließen daraufhin die Feier und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Zur Herstellung der Sicherheit wurde das Spezialkommando EKO Cobra verständigt. Der Tatverdächtige konnte noch in der Nacht angetroffen werden und zeigte sich geständig.