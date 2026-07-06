Großbrand in Wiener Müllhalle: Kein Fremdverschulden

Der Großbrand vom vergangenen Freitag in einer Halle in Wien-Donaustadt, in der Müll gelagert war, war allem Anschein nach nicht durch Fremdverschulden verursacht. „Offensichtliche Hinweise auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Brandinitiierung durch Dritte konnten nicht festgestellt werden“, teilte die Wiener Polizei in einer Aussendung mit. Das Feuer hatte die Halle völlig zerstört und zu großen Behinderungen im Wiener Verkehr geführt.

Leicht entzündliche Teile waren gelagert Die Brandermittlergruppe des Landeskriminalamtes (LKA) und der entsprechende Sachverständige des Bundeskriminalamtes (BK) lasen die Brandmeldeanlage der Lagerhalle aus. So grenzte der Sachverständige den Ausbruch des Feuers auf eine Lagerkoje für Sperrmüll ein. Im Brandschutt wurden jede Menge „Fehlwürfe“ wie Batterien, Akkuteile, Elektroteile, Spraydosen sowie andere leicht entzündliche Teile gefunden. „Es kann daher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Brand durch einen der oa. Gegenstände im Zuge der Lagerung initiiert worden ist“, sagte sie.