Rauchwolke über Wien, Tangente in beide Richtungen gesperrt

Die Wiener Feuerwehr ist wegen des Brandes einer Lagerhalle in Wien-Donaustadt zu einem Großeinsatz ausgerückt. In der Halle haben sich laut Pressesprecher der Feuerwehr Wien keine Personen befunden, das Brandgeschehen sei aber „intensiv“.

Die Südosttangente musste aber zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauertunnel wegen der starken Rauchentwicklung in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF. Mittlerweile wurde Alarmstufe 4 ausgerufen (bei Alarmstufe 4 werden die örtlich zuständige Feuerwehr sowie benachbarte Feuerwehren alarmiert, sodass mindestens neun Löschfahrzeuge zum Einsatz kommen, Anm.).

In der Halle selbst war laut Feuerwehr normaler Müll gelagert, allerdings gibt es auch einen Bereich mit Sondermüll, dieser Bereich wurde von der Feuerwehr zuerst gesichert.

Es sind rund 120 Feuerwehrleute mit 31 Fahrzeugen im Einsatz, es wurden mehrere Löschleitungen gelegt und auch Wasserwerfer eingesetzt. Ebenso sind Atemschutztrupps im Einsatz.

Laut der Berufsrettung Wien dürfte sich niemand in der Halle aufgehalten haben. Verletzte gab es demnach vorerst nicht, hieß es.