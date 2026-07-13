E-Bike-Akku explodiert: Fahrradabstellplatz in Flammen
Ein E-Bike-Akku ist am frühen Montagmorgen in Reutte in Tirol explodiert und hat einen Brand am Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Die Explosion ereignete sich laut Polizei gegen 4.10 Uhr. Ein Feuerwehrmann und ein Polizist, die sich außer Dienst befanden, bemerkten den Vorfall und verständigten die Einsatzkräfte.
Durch die Explosion geriet der Fahrradabstellplatz vollständig in Brand. Auch eine angrenzende Hecke wurde teilweise von den Flammen erfasst. Die Freiwillige Feuerwehr Reutte rückte mit 5 Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften aus und konnte den Brand schließlich löschen.
Straße musste gesperrt werden
Während der Löscharbeiten musste die Bahnhofstraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.
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