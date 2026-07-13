E-Bike-Akku explodiert: Fahrradabstellplatz in Flammen

Ein E-Bike-Akku ist am frühen Montagmorgen in Reutte in Tirol explodiert und hat einen Brand am Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Explosion ereignete sich laut Polizei gegen 4.10 Uhr. Ein Feuerwehrmann und ein Polizist, die sich außer Dienst befanden, bemerkten den Vorfall und verständigten die Einsatzkräfte.