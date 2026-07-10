Gewalttat in Innsbrucker Wohnung: Offenbar weiterhin keine heiße Spur

Im Fall einer am 25. Juni bekannt gewordenen Gewalttat in einer Wohnung in Innsbruck, bei der ein 25-Jähriger im Zuge einer Auseinandersetzung von einem unbekannten Täter niedergestochen worden war und einige Tage darauf in der Innsbrucker Klinik verstarb, gibt es weiterhin keine heiße Spur. Auf den von der Polizei vergangene Woche gestarteten dringenden Zeugenaufruf habe sich niemand gemeldet, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold zur APA am Freitag.

Aufgrund der laufenden Mord-Ermittlungen könne nichts über etwaige Verdächtige bekanntgegeben werden. Der Mitbewohner des Gewaltopfers, welcher die Tat gehört und die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, werde jedenfalls weiterhin als Zeuge - und nicht als Verdächtiger - geführt, meinte der stellvertretende Landeskriminalamtsleiter auf Nachfrage. Wohngemeinschaft Die Wohngemeinschaft bestand aus insgesamt vier Personen, von denen zwei zum Tatzeitpunkt jedoch nicht anwesend waren, berichtete Rapold. Auf die Frage, ob etwa das Opfer selbst polizeibekannt war, wollte man nicht Stellung nehmen und verwies ebenfalls auf laufende Ermittlungen.