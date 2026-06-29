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Ermittlungen

Nach Messerattacke in Innsbruck: 25-Jähriger im Spital gestorben

Ein Mitbewohner fand den 25-Jährigen schwer verletzt in einer Wohnung. Wenige Tage später erlag der Mann seinen Stichverletzungen – der Täter ist weiter unbekannt.
29.06.2026, 13:22

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Nach der Messerattacke auf einen 25-jährigen Mann in Innsbruck gibt es nun ein Todesopfer. Der Österreicher, der vergangenen Donnerstag mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert worden war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigte das Landeskriminalamt Tirol am Montag.

Polizei hält sich bedeckt

Der Mann war in einer Wohnung in Innsbruck von einer bislang unbekannten Person niedergestochen worden. Trotz intensiver medizinischer Behandlung konnte sein Leben nicht gerettet werden. Wann genau der 25-Jährige starb, teilten die Ermittler nicht mit.

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Mit dem Tod des Opfers werden die Ermittlungen nun wegen des Verdachts auf Mord geführt. Zu möglichen Hintergründen oder einem Tatverdächtigen machte das Landeskriminalamt vorerst keine weiteren Angaben.

Entdeckt worden war der schwer verletzte Mann von einem Mitbewohner seiner Wohngemeinschaft, der umgehend die Rettung verständigte. Hinweise auf die Identität des Täters konnte der Mitbewohner laut Polizei nicht geben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Bluttat dauern an.

Innsbruck Tirol
kurier.at, jweich  | 

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