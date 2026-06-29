Nach Messerattacke in Innsbruck: 25-Jähriger im Spital gestorben

Nach der Messerattacke auf einen 25-jährigen Mann in Innsbruck gibt es nun ein Todesopfer. Der Österreicher, der vergangenen Donnerstag mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert worden war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigte das Landeskriminalamt Tirol am Montag.

Polizei hält sich bedeckt

Der Mann war in einer Wohnung in Innsbruck von einer bislang unbekannten Person niedergestochen worden. Trotz intensiver medizinischer Behandlung konnte sein Leben nicht gerettet werden. Wann genau der 25-Jährige starb, teilten die Ermittler nicht mit.