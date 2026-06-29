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Tirol: 300 Feuerwehrleute bei Bauernhofbrand im Einsatz
30-jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden, 300 Löschkräfte am Ort des Geschehens.
Das Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs in Grinzens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist Montagfrüh in Vollbrand geraten. Das Großvieh konnte aus dem Gebäude gerettet werden.
Ein 30-jähriger Österreicher, der versucht hatte, die Tiere in Sicherheit zu bringen, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei.
Der Brand war am Vormittag noch nicht gänzlich gelöscht: 14 Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit 300 Kräften und 33 Fahrzeugen standen weiter im Einsatz. Ihnen zur Seite waren 5 Rettungsfahrzeuge sowie 2 Polizeistreifen. Nachbargebäude waren vom Brand nicht betroffen. Die Ursache für das Feuer war vorerst unklar.
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