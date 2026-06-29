Das Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs in Grinzens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist Montagfrüh in Vollbrand geraten. Das Großvieh konnte aus dem Gebäude gerettet werden.

Ein 30-jähriger Österreicher, der versucht hatte, die Tiere in Sicherheit zu bringen, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei.