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Innsbruck

Mann in Tirol niedergestochen - Täter auf der Flucht

Versuchter Mord in Innsbruck: Ein Mann schwebt nach einer Messerattacke in Lebensgefahr.
25.06.2026, 20:14

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Zwei Polizeifahrzeuge stehen nachts mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer beleuchteten Straße.

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in der Speckbacherstraße in Innsbruck von einem bislang unbekannten Täter niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 16.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einer unbekannten Person. Der Mann erlitt mehrere Stichverletzungen und wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Laut Polizei besteht akute Lebensgefahr.

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Der Täter flüchtete vom Tatort. Das Landeskriminalamt Tirol hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Speckbacherstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Innsbruck Tirol
Agenturen  | 

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