Mann in Tirol niedergestochen - Täter auf der Flucht

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in der Speckbacherstraße in Innsbruck von einem bislang unbekannten Täter niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 16.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einer unbekannten Person. Der Mann erlitt mehrere Stichverletzungen und wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Laut Polizei besteht akute Lebensgefahr.