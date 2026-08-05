Waldbrand-Drama im Föhrenwald: Welche Brände noch größer waren

Der aktuelle Waldbrand in St. Egyden am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen umfasst derzeit rund 100 Hektar. Am Mittwochabend war das Feuer noch nicht unter Kontrolle, rund 500 Feuerwehrleute und mehrere Hubschrauber standen im Einsatz. Die endgültige Brandfläche könnte daher weiter steigen. Damit zählt der Brand zu den größten Waldbränden der vergangenen Jahrzehnte in Niederösterreich. Der größte war er nach den vorliegenden Angaben jedoch nicht.

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt größere Ereignisse: So erreichte der Brand 2022 am Truppenübungsplatz Allentsteig im Bezirk Zwettl rund 400 Hektar Wald, die gesamte betroffene Fläche lag bei etwa 800 Hektar. Damit ist der Brand der größte Waldbrand Niederösterreichs seit 2000, ein Experte sprach von der größten verbrannten Waldfläche seit 130 Jahren in Österreich. Ebenfalls 2022 brannten am Truppenübungsplatz Großmittel im Bezirk Wiener Neustadt bis zu 150 Hektar. Ein sich selbst entzündender Munitionsteil dürfte den Brand ausgelöst haben. Wegen Blindgängern konnten Einsatzkräfte teilweise nur eingeschränkt löschen, drei Feuerwehrleute wurden verletzt.

Zu den größten Bränden zählt auch das Feuer von 2021 in Hirschwang an der Rax im Bezirk Neunkirchen. Innerhalb von zehn Stunden breitete sich der Brand von fünf auf 115 Hektar aus. Rund 9.000 Helfer waren im Einsatz, erst nach 13 Tagen wurde vorläufig „Brand aus“ gegeben. Weitere größere Brände gab es etwa 2013 im Föhrenwald bei Weikersdorf/Wiener Neustadt mit 53 bis 65 Hektar sowie 2020 bei Saubersdorf/St. Egyden am Steinfeld, wo mehr als 30 Hektar Wald zerstört wurden.

Auch ein historischer Vergleich zeigt die Dimensionen: Beim Brand 1984 im Föhrenwald bei Markt Piesting waren 72 Hektar betroffen, rund 40 Hektar wurden vollständig zerstört. Der aktuelle Brand in St. Egyden reiht sich damit in eine Serie größerer Waldbrände ein. Wie groß die betroffene Fläche letztlich sein wird, ist derzeit noch offen.