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Weinviertel

Flächenbrand in Palterndorf: 130 Feuerwehrleute im Einsatz

15 Feuerwehren sind seit Mittwochmittag im Einsatz, um einen großflächigen Vegetationsbrand bei Palterndorf-Dobermannsdorf unter Kontrolle zu bringen.
05.08.2026, 17:16

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Vegetationsbrand Gänserndorf

Nur einen Tag nach dem Großbrand in der Lobau, zu dem auch Feuerwehren aus dem Bezirk Gänserndorf ausrückten, um zu löschen, sind die Kameraden im Bezirk erneut im Brandeinsatz.

Brand in Wiener Lobau: „Fahrlässigkeitsdelikt“ als Ursache

130 FF-Kameraden bringen Brand unter Kontrolle

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren mit rund  30 Fahrzeugen und 130 Einsatzkräften sowie die Waldbranddienstgruppe des Bezirks Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

Vegetationsbrand Gänserndorf

Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

„Aktuell sind rund 15 Hektar Vegetation von dem Brand betroffen“, lässt das Bezirksfeuerwehrkommando am Nachmittag wissen, als die  Einsatzkräfte noch mit Hochdruck daran arbeiteten, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.  

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Gänserndorf Niederösterreich
kurier.at, safran  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

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