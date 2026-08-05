Flächenbrand in Palterndorf: 130 Feuerwehrleute im Einsatz

Nur einen Tag nach dem Großbrand in der Lobau, zu dem auch Feuerwehren aus dem Bezirk Gänserndorf ausrückten, um zu löschen, sind die Kameraden im Bezirk erneut im Brandeinsatz.

130 FF-Kameraden bringen Brand unter Kontrolle Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren mit rund 30 Fahrzeugen und 130 Einsatzkräften sowie die Waldbranddienstgruppe des Bezirks Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Gänserndorf Seit Mittwochmittag sind 15 Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf bei einem ausgedehnten Vegetationsbrand im Raum Palterndorf-Dobermannsdorf im Einsatz.

„Aktuell sind rund 15 Hektar Vegetation von dem Brand betroffen“, lässt das Bezirksfeuerwehrkommando am Nachmittag wissen, als die Einsatzkräfte noch mit Hochdruck daran arbeiteten, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.