Großeinsatz: 36 Feuerwehren kämpfen gegen Waldbrand

Ein Großbrand ist am Mittwochnachmittag im Föhrenwald im Bereich von St. Egyden am Steinfeld bei Wiener Neustadt ausgebrochen. Über dem Brandherd bildete sich eine sogenannte Pyrocumulus-Wolke , die auf eine enorme Hitzeentwicklung des Feuers hinweist, wie die Österreichische Unwetterzentrale mitteilte.

Rund 36 Feuerwehren aus den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt stehen im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Rauchentwicklung ist weithin sichtbar. Auch aus größerer Entfernung, etwa im Fischauer Bad, wurden Fotos der Rauchwolke gemacht. In den umliegenden Ortschaften heulten die Sirenen.