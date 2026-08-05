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Trockenheit

Großeinsatz: 36 Feuerwehren kämpfen gegen Waldbrand

Ein Waldbrand im Föhrenwald bei St. Egyden beschäftigt derzeit 36 Feuerwehren. Dichter Rauch über dem Föhrenwald.
05.08.2026, 16:47

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Waldbrand mit hohen Flammen und dichtem Rauch zwischen Kiefern.

Ein Großbrand ist am Mittwochnachmittag im Föhrenwald im Bereich von St. Egyden am Steinfeld bei Wiener Neustadt ausgebrochen. Über dem Brandherd bildete sich eine sogenannte Pyrocumulus-Wolke, die auf eine enorme Hitzeentwicklung des Feuers hinweist, wie die Österreichische Unwetterzentrale mitteilte.

Rund 36 Feuerwehren aus den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt stehen im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Rauchentwicklung ist weithin sichtbar. Auch aus größerer Entfernung, etwa im Fischauer Bad, wurden Fotos der Rauchwolke gemacht. In den umliegenden Ortschaften heulten die Sirenen.

Dicker schwarzer Rauch steigt über einer trockenen Landschaft auf.

Großbrand im Bezirk Neunkirchen.

Weitere Details zum Ausmaß des Brandes oder zur Ursache lagen zunächst nicht vor. Der Einsatz dauert an.

Feuerwehr im Einsatz

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Wiener Neustadt Waldbrand Neunkirchen
kurier.at, PEKO  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

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