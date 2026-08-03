In March gefallen: Ersthelfer retten Senior vor dem Ertrinken

Ein Mann ist am Montag in Angern im Bezirk Gänserndorf in die March gestürzt und von der Strömung abgetrieben worden.

Aufmerksame Passanten konnten die Person ans Ufer retten und begannen umgehend mit der Wiederbelebung, berichtete das Rote Kreuz Niederösterreich. Nach notfallmedizinischer Versorgung wurde der Senior vom Hubschrauber „Christophorus 9“ in ein Krankenhaus geflogen.

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