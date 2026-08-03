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In March gefallen: Ersthelfer retten Senior vor dem Ertrinken
Minuten entschieden über Leben und Tod: Nachdem ein Mann in Angern in die March gestürzt war, zogen ihn Passanten ans Ufer und reanimierten ihn.
Ein Mann ist am Montag in Angern im Bezirk Gänserndorf in die March gestürzt und von der Strömung abgetrieben worden.
Aufmerksame Passanten konnten die Person ans Ufer retten und begannen umgehend mit der Wiederbelebung, berichtete das Rote Kreuz Niederösterreich. Nach notfallmedizinischer Versorgung wurde der Senior vom Hubschrauber „Christophorus 9“ in ein Krankenhaus geflogen.
Die Rotkreuz-Mitglieder wurden in enger Kooperation mit der Feuerwehr mittels Zillen zur Einsatzstelle gebracht. „Durch das rasche und engagierte Handeln der Ersthelfer und die professionelle Zusammenarbeit konnte die Person wiederbelebt u
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