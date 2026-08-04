Medizinische Notfälle während der Autofahrt können vor allem in dicht bebauten städtischen Räumen verheerende Folgen haben. In Waidhofen/Ybbs krachte am Montag ein Pkw-Lenker aufgrund eines Anfalls mit dem Fahrzeug gegen einen Baum und wurde dabei zusätzlich verletzt. Zum Glück kamen keine weiteren Verkehrsteilnehmer zu Schaden.

Der Mann war im Stadtgebiet unterwegs, als ihm plötzlich unwohl wurde. Er kam mit dem Pkw von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Durch die Wucht wurde der Wagen umgeworfen und kam dann auf der Seite zu liegen.

Aufgrund seiner Verletzungen konnte der Lenker das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen, berichtete die Feuerwehr Waidhofen-Stadt, die gemeinsam mit der Feuerwehr Zell, dem Rettungsdienst samt Notarzt und der Polizei zum Rettungseinsatz ausgerückt war.

Pkw wurde von Feuerwehr aufgestellt

Die Einsatzkräfte sicherten den Wagen und stellten den Wagen mithilfe des Wechselladerkrans behutsam auf die Räder. Dann konnte der Verletzte gerettet und den Rettungsleuten zur medizinischen Erstversorgung übergeben werden. Das Unfallopfer wurde danach ins Spital transportiert.