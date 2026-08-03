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Niederösterreich

Flammen im Wald: Großeinsatz für sieben Feuerwehren bei Gutenstein

Ein Waldbrand im Bereich Längapiesting bei Gutenstein fordert seit Montagvormittag sieben Feuerwehren. Die Löscharbeiten gestalten sich besonders schwierig.
Johannes Weichhart
03.08.2026, 11:52

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Feuer im Wald

Ein Waldbrand hält seit Montagvormittag die Einsatzkräfte im Piestingtal in Atem. Seit 10.41 Uhr stehen sieben Feuerwehren im Bereich Längapiesting in der Marktgemeinde Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) im Großeinsatz.

Der Brand erstreckt sich nach ersten Angaben auf eine Fläche von rund einem Hektar. Die Löscharbeiten gestalten sich besonders schwierig, da sich der Brand in extrem steilem Gelände im Bereich Hohes Eck ausgebreitet hat.

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Im Einsatz stehen die Feuerwehren aus Gutenstein, Oed, Waidmannsfeld-Miesenbach, Pernitz, Rohr im Gebirge, Thal und Markt Piesting. Das benötigte Löschwasser wird mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr in das Einsatzgebiet gebracht.

Die Löscharbeiten waren am Montag noch im Gange. Zur Brandursache lagen vorerst keine Informationen vor.

Wiener Neustadt
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