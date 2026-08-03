Flammen im Wald: Großeinsatz für sieben Feuerwehren bei Gutenstein

Ein Waldbrand hält seit Montagvormittag die Einsatzkräfte im Piestingtal in Atem. Seit 10.41 Uhr stehen sieben Feuerwehren im Bereich Längapiesting in der Marktgemeinde Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) im Großeinsatz.

Der Brand erstreckt sich nach ersten Angaben auf eine Fläche von rund einem Hektar. Die Löscharbeiten gestalten sich besonders schwierig, da sich der Brand in extrem steilem Gelände im Bereich Hohes Eck ausgebreitet hat.