Nachlöscharbeiten nach Großbrand in der Wiener Lobau

Nachdem am Dienstagnachmittag ein Vegetationsbrand in der Wiener Lobau ausgebrochen war, dauerten die Nachlöscharbeiten am Mittwoch an. Die Feuerwehr sei bis 1.00 Uhr im Einsatz gewesen und führte in der zweiten Nachthälfte periodisch Kontrollen durch, sagte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr zur APA. Um 7 Uhr wurden die Nachlöscharbeiten fortgesetzt. Etwa 20 Einsatzkräfte seien derzeit vor Ort, unterstützt werden sie von Drohnen der Berufsfeuerwehr.

Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag alarmiert worden und mit zahlreichen Fahrzeugen und Sonderdiensten im Einsatz. Auch Kräfte aus Niederösterreich unterstützten die Löscharbeiten, ebenso zwei Polizeihubschrauber, die zur Lagebeurteilung und zum Aufbringen von Löschwasser eingesetzt wurden. Das betroffene Teilstück der Lobau wurde von der Polizei abgesperrt.

Ursache unklar

Nach ersten Schätzungen waren etwa 18 Hektar Fläche betroffen. Die hohen Temperaturen und der Wind stellten eine Herausforderung dar. Menschen kamen wohl nicht zu Schaden. Die Ursache des Brandes war noch unbekannt, die Polizei ermittelt.