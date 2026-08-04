Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Waldbrand in der Wiener Lobau: Feuerwehr ist im Einsatz

Das Ausmaß des Brandes ist noch unklar.
04.08.2026, 15:44

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Feuerwehr

Ein Waldbrand in der Lobau im Bereich Essling hat am Dienstagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehren aus Niederösterreich und Wien ausgelöst. 

Waldbrand im Burgenland: S31 teils gesperrt

Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien der APA erklärte, sei nach einer Meldung um 13.45 Uhr Alarmstufe 2 ausgelöst worden. Der Einsatz laufe derzeit noch, hieß es. Details zum konkreten Ausmaß des Brandes lagen vorerst noch nicht vor.

Wien Donaustadt Niederösterreich Waldbrand
Agenturen  | 

Kommentare