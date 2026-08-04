Waldbrand in der Wiener Lobau: Feuerwehr ist im Einsatz

Ein Waldbrand in der Lobau im Bereich Essling hat am Dienstagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehren aus Niederösterreich und Wien ausgelöst.

Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien der APA erklärte, sei nach einer Meldung um 13.45 Uhr Alarmstufe 2 ausgelöst worden. Der Einsatz laufe derzeit noch, hieß es. Details zum konkreten Ausmaß des Brandes lagen vorerst noch nicht vor.