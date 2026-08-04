Niedrigwasser: Donau fast auf historischem Tiefstand von 2018

Fehlender Niederschlag und hohe Temperaturen sorgen derzeit für historisch niedrige Pegelstände an der Donau. Die aktuelle Niederwasserperiode ist demnach vergleichbar mit den bisher markantesten Jahren 2003 und 2018, geht aus einer Aussendung des Infrastrukturministeriums am Dienstag hervor. Aktuell sei die Güterschifffahrt weitgehend zum Erliegen gekommen. Im Jahr 2018 sei das Transportaufkommen um 25 Prozent eingebrochen, auch für heuer sei mit einem Rückgang zu rechnen.

Ungewöhnlich an der aktuellen Situation sei der Zeitpunkt, denn Niedrigwasser trete in den meisten Fällen erst im Spätsommer oder Herbst auf, so das Ministerium unter Verweis auf Fachleute. „Was wir hier beobachten, ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern Teil einer längerfristigen Entwicklung. Extreme Niederwasserperioden werden im Zuge des Klimawandels häufiger auftreten - und teils auch viel früher im Sommer, wie wir es gerade erleben“, sagte dazu Hydrologe Helmut Habersack von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien laut Aussendung.