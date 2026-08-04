Sinkender Donau-Pegel: Versenkte Nazi-Schiffe tauchen auf

Die anhaltende Hitze in Europa hat den Wasserstand der Donau so stark sinken lassen, dass in Serbien nahe der Stadt Prahovo im Osten des Landes die Überreste deutscher Kriegsschiffe freigelegt wurden.

Vor 82 Jahren, im Jahr 1944, befand sich die deutsche Wehrmacht auf dem Rückzug vor der Roten Armee. Um keine einsatzfähigen militärischen Güter dem Feind zu überlassen, erhielten Hitlers Soldaten den Befehl, die Schiffe auf Anordnung eines Admirals absichtlich in der Donau zu versenken. Sie sollten die Route flussaufwärts blockieren und so den Vormarsch der sowjetischen Truppen bremsen.

Die Wracks, die jahrzehntelang auf dem Grund der Donau lagen, sind nun an der Oberfläche sichtbar, berichtet NTV. Bis heute bereiten die Kriegsschiffe auch bei normalen Wasserständen der örtlichen Schifffahrt Probleme. Laut der Europäischen Investitionsbank (EIB) führen die Überreste regelmäßig zu Verzögerungen im Güterverkehr. Dadurch entgehen der serbischen Wirtschaft jährlich rund fünf Millionen Euro, schreibt NTV.

Trotz der ungewöhnlichen Wrackteile, die aus dem Wasser ragen, schwimmen Einheimische weiterhin in der Donau. Kreuzfahrten gibt es laut Vladimir Batalovic vom Verkehrsministerium wegen des niedrigen Wasserpegels zurzeit jedoch praktisch keine mehr.