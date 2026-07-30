Rekordtief bei Donau-Wasserstand: Ungarn drosselt Leistung von Kernkraftwerk

Wegen eines historischen Rekordtiefs des Donau-Wasserstandes und damit Kühlwassermangels wird das ungarische Atomkraftwerk Paks völlig vom Netz genommen. Dies verkündete Regierungschef Péter Magyar am Donnerstag, der Betreiber des AKW bestätigte dies auf seiner Website. Es sei in den nächsten 24 bis 72 Stunden unvermeidlich, das AKW völlig abzuschalten, was die Einstellung der Stromerzeugung zur Folge habe, hieß es.

Als Grund wird der niedrige Wasserstand der Donau genannt. Laut Betreiber würde die aktuelle Wassermenge zwar zu Kühlung der Reaktorblöcke ausreichen, trotzt der extrem niedrigen Pegelstände und Durchflussraten. Doch die Ansaugpunkte der erforderlichen Pumpen würden höher liegen als der aktuelle und voraussichtlich weiter sinkende Wasserspiegel, sodass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen könnten.

Laut Magyar bedeute das Abschalten des AKW einen Leistungsausfall von 2000 Megawatt. Das könnte jedoch durch Importe gedeckt werden, da die Importkapazität 3600 bis 3800 Megawatt betrage, zitierte ihn das Portal HVG.hu.