40,1 Grad: Neuer Hitzerekord in Wien + Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Der Wochenstart fällt heiß aus, verriet die Geosphere Austria am Sonntag: Am Montag sind hoher Luftdruck sowie subtropische Warmluftmassen aus dem Südwesten Europas wetterbestimmend. Damit überwiegt insgesamt sonniges Wetter. Am Nachmittag steigt jedoch vor allem über den Alpengipfeln mit Quellwolken die Schauer- und Gewitterneigung an. Der Schwerpunkt der Gewitter liegt am Alpenhauptkamm, im Flachland bleibt es hingegen nahezu wolkenlos. Mit 30 bis 39 Grad wird es heiß.

Der Dienstag bringt insgesamt strahlend sonniges und allgemein hochsommerlich heißes Wetter. Über dem Bergland in der Westhälfte Österreichs werden die Quellwolken am Nachmittag aber zahlreicher und hochreichender und hier steigt dann die Gewitterneigung deutlich. Abseits der Berge bleibt es sonnig und heiß. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 30 bis 40 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Osten.

Im Osten am heißesten

Das sonnige und sehr heiße Wetter setzt sich mittwochs fort, es ist aber labiler als zuletzt. Erste Regenschauer sind im Westen bereits am Vormittag möglich und im Tagesverlauf steigt die Schauer- und Gewitterneigung über dem Berg- und Hügelland recht verbreitet an. Höchstens einzelne Gewitterzellen erreichen auch das Flachland. Tageshöchsttemperaturen 31 bis 40 Grad, weiterhin ist es im Osten am heißesten.

In der schwülheißen und labilen Luftmasse entstehen im Verlauf des Donnerstags bald Quellwolken und recht verbreitet Regenschauer und Gewitter, ausgehend vom Bergland. Im Laufe des Nachmittages und zum Abend hin können dann aber auch vermehrt Gewitterzellen über das Flachland ziehen. Am ehesten trocken bleibt es im Südosten. Tageshöchsttemperaturen 30 bis 39 Grad - wieder im Osten am heißesten.

Eine Störungszone liegt am Freitag quer über Österreich. Damit startet der Tag im Westen und Norden bereits bewölkt mit Regen und Regenschauern. Weiter im Osten und Südosten scheint zunächst noch die Sonne. Dort steigt dann tagsüber die Schauer- und Gewitterneigung immer mehr an, während es in der Westhälfte tagsüber teilweise wieder auflockert und sich ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regenschauern einstellt. 23 bis 33 Grad, wobei es nochmals ganz im Osten und Südosten am wärmsten wird.