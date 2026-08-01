Waldbrand-Gefahr in Österreich: Wo die Flammen leichtes Spiel haben

Meterhohe Flammen lodern zwischen den Stämmen, arbeiten sich in Richtung der Wipfel empor. Rauchsäulen steigen auf. Der Boden ist schwarz verbrannt. Bilder verheerender Brände in den Wäldern Südeuropas sind bereits zu einem wiederkehrenden Bestandteil der Berichterstattung geworden. Doch nicht nur der Mittelmeerraum hat mit Feuer zu kämpfen.

Auch in Österreich steigt das Risiko. Zwischen Jänner und Juli 2026 wurden laut der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) landesweit 269 Waldbrände registriert – im gesamten Vorjahr lag die Zahl bei 196, ordnet das Kuratorium für Verkehrssicherheit ein. Am häufigsten hat es heuer bisher in der Steiermark gebrannt (73), gefolgt von Kärnten (45). Niederösterreich liegt mit 44 registrierten Waldbränden auf Platz drei im Bundesländervergleich und damit vor Tirol (43). Karten zeigen Gefahrenpotenzial Analysen des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLUK) in Zusammenarbeit mit der BOKU zeigen, wo die Gefahr besonders hoch ist. Die Waldbrand-Risikokarte gibt nicht nur Auskunft darüber, wo Brände wahrscheinlich sind, sondern berücksichtigt ebenfalls, wo sie besonders schwere Schäden verursachen könnten. Für die Bewertung wurden unterschiedliche Daten herangezogen, heißt es aus der zuständigen Abteilung. Unter anderem fließen die Anzahl vergangener Waldbrände und der Umfang betroffener Brandflächen in die Klassifizierung ein. Handelt es sich um einen Schutzwald – der etwa Lawinen, Hochwasser und Muren abhält oder den Boden stabilisiert –, steigt die Risikobewertung ebenfalls.

Die höchste Gefahrenstufe ist etwa für die Tiroler Bezirke Imst, Innsbruck-Land, Schwaz und Lienz ausgewiesen. Auch in Teilen von Kärnten und Niederösterreich gilt ein sehr hohes Waldbrandrisiko. Betroffen sind Spittal sowie Wiener Neustadt und Neunkirchen. Ein hohes Waldbrandrisiko findet sich unter anderem in den Bezirken Bludenz (Vorarlberg), Landeck und Kufstein (Tirol), Zell am See und Tamsweg (Salzburg) und in weiten Teilen Kärntens und der Steiermark. In Niederösterreich reihen sich Lilienfeld und Baden als hohe Waldbrandrisikogebiete ein, gefolgt von den mittleren Waldbrandrisikogebieten Scheibbs, St. Pölten, Mödling, Krems, Zwettl und Gmünd. Nadelwälder als Gefahr Wenn es um die Entstehungsgefahr von Waldbränden geht, spielt neben der Trockenheit – die etwa das Weinviertel, Teile des Wald- und Industrieviertels sowie das Burgenland in sehr hohem Maß betrifft – unter anderem die Vegetation eine tragende Rolle. Um herauszufinden, welche Gegenden hier besonders vulnerabel sind, wurde der häufigste Waldtyp auf Gemeindeebene analysiert und in einer weiteren Karte aufgeschlüsselt.

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(Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr; Samstag von 8 bis 20 Uhr; Sonntag von 8 bis 18 Uhr) Tipps gegen die Hitze: Genug trinken: zwei bis drei Liter pro Tag, bei körperlicher Belastung mehr. Sonnencreme verwenden Auf die Ernährung achten: Gedünstetes Gemüse, Getreidesalate aus Bulgur, Couscous oder Hirse, Tofu-Spieße oder Suppen sind ideal. Wohnung kühl halten: Wer ohne Klimaanlage in der Wohnung auskommen muss, sollte tagsüber die Fenster schließen und die Räume verdunkeln. Körper und Kleidung: Füße in kaltes Wasser halten, ein feuchtes Tuch in den Nacken legen. Bei der Kleidung sollte man auf Leinen, Baumwolle oder Seide setzen. Diese Stoffe sind atmungsaktiv, nehmen Feuchtigkeit auf und fördern die Luftzirkulation, was zu einer natürlichen Kühlung führt. Direkte Sonne meiden: Besonders zwischen 11 und 17 Uhr möglichst im Schatten bleiben und körperliche Aktivitäten auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegen. Körperliche Anstrengung reduzieren: Sport und schwere körperliche Arbeit möglichst vermeiden oder auf kühlere Tageszeiten verschieben. Kopf schützen: Im Freien einen Hut, eine Kappe oder ein Tuch tragen.

Für einen Großteil von Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark gilt die Gefahrenstufe drei von insgesamt fünf. Der niederösterreichische Süden, das Waldviertel und der Westen Tirols weisen die höchste Gefahrenstufe auf. Grund dafür ist die hohe Dichte an Nadelbäumen, wie Fichten, Lärchen und Kiefern. Die Arten kommen etwa in Niederösterreich teils natürlich vor, wurden jedoch zusätzlich vom Menschen für die Holz- oder Pechgewinnung gezielt gepflanzt. Mischwälder als Schutz Großflächige Kiefernwälder sind besonders anfällig für Waldbrände, sagt Stefan Schörghuber, Leiter des Bereichs Wald-Naturraum-Nachhaltigkeit bei den Österreichischen Bundesforsten. Grund dafür sei unter anderem der hohe Harzanteil. Laubbäume würden das Risiko hingegen senken, da sie unter anderem mehr Feuchtigkeit speichern.