Wild auf Wassersuche: Vorsicht beim Autofahren

Viele Landes- und Bundesstraßen liegen entlang von Bächen oder Flüssen. Wegen Hitze und Trockenheit sind Wildtiere derzeit vermehrt auf der Suche nach Wasserquellen. Das führt gemeinsam mit der aktuell stattfindenden Rehbrunft dazu, dass sie auch tagsüber öfter Straßen queren. Daher bittet der NÖ Landesjagdverband alle Fahrzeuglenker um vermehrte Vorsicht. „Wir erhalten aktuell viele Meldungen von Jägerinnen und Jägern, dass vermehrt verunfalltes Fallwild auf und entlang von Straßen gefunden wird. Wildunfälle bergen dabei ein Risiko für die Insassen, sind aber auch mit Sachschäden und enormem Tierleid verbunden. Daher appellieren wir an die Autofahrer, vorsichtig und aufmerksam zu fahren sowie das Tempo anzupassen“, sagt Landesjägermeister Christoph Metzker.

Das Wild ist durstig Nachdem auch die Vegetation sehr trocken ist und die Wildtiere wenig Wasser aus der Nahrung ziehen können, haben sie einen noch höheren Wasserbedarf als üblich. Beim Schalenwild (dazu zählen Rot-, Dam-, Reh-, Elch-, Muffel-, Gems-, Stein- und Schwarzwild, Anm.) ist der Wasserbedarf besonders hoch, er steigt parallel zum Körpergewicht. Rehe brauchen bis zu 6 Liter täglich, Hirsche und Wildschweine bis zu 12 Liter. Niederwild (zu dem auch Rehe zählen) benötigt deutlich weniger und nimmt den Großteil über die Nahrung auf. Am meisten von Wildunfällen betroffen ist daher das Schalenwild. Um Abhilfe zu schaffen, befüllen die Jägerinnen und Jäger aktuell Tränken und Wasserstellen öfter als üblich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Michael Migos Wildschweine benötigen bis zu 12 Liter Wasser Pro Tag.