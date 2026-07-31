Wo die Hitze zum Arbeitsproblem wird

Seit Jahresbeginn verpflichtet die Hitzeschutzverordnung Unternehmen zu Schutzmaßnahmen bei Arbeiten im Freien – etwa auf Baustellen oder im Sicherheitsdienst (der KURIER hat berichtet). Beschäftigte, die in Innenräumen arbeiten, etwa in Küchen oder im sozialen Bereich, fallen jedoch nicht darunter. Trotzdem müssen sie sich bei diesen Temperaturen schützen.

Laut dem Fast-Food-Giganten McDonald‘s sind Küchen naturgemäß keine Kühlräume. „Unsere Restaurants und auch die Küchen werden jedoch durch Klimaanlagen gekühlt. Insbesondere in neuen und modernisierten Restaurants, die bereits mit Wärmepumpen ausgerüstet sind, können auch sehr hohe Außentemperaturen sehr gut ausgeglichen werden.“