Neuer Allzeit-Hitzerekord in Wien – und es wird noch heißer

Für Dienstag sind jedoch noch einmal deutlich höhere Temperaturen angesagt - der Höhepunkt soll erst am Mittwoch erreicht werden.

40,1 Grad Celsius - so viel wie noch nie - wurden am Montagabend um 15.20 Uhr laut Daten der Unwetterzentrale (UWZ) in Wien-Stammersdorf gemessen.

Der eigentliche Höhepunkt der Hitzewelle steht den Menschen in Österreich zwar noch bevor. Die Rekorde purzelten aber auch am Montag schon.

Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle hat die Geosphere Austria für die kommenden Tage in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben.

Denn die Hitzewelle solle sich erst am Freitag etwas abschwächen, mit immer noch hohen Temperaturen bis maximal 33 Grad.

Allzeit-Temperaturrekord wird wohl fallen

Auch der Allzeit-Temperaturrekord von 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg aus dem Jahr 2013 könnte fallen.

Ausschlaggebend für die höchste Hitzewarnung sei unter anderem der Umstand, dass es in den Nächten kaum abkühlt. Voraussichtliche Tiefsttemperaturen von 24 bis 27 Grad verdeutlichen dies. Auch außerhalb der Städte sind nächtliche Minimalwerte um 23 Grad und darüber möglich.

Empfehlungen für rote Zonen

Direktes Sonnenlicht meiden und Kinder vor der Sonne schützen.

Meiden von verbauten und versiegelten Plätzen, wo es keinen Schatten gibt.

Nicht in der heißesten Tageszeit von circa 12.00 bis 16.00 Uhr nach draußen gehen.

Vorhänge und Jalousien schließen sowie die Fenster vorwiegend in der Nacht bzw. in den kühlen Morgenstunden öffnen.

Große Anstrengungen vermeiden, körperliche Aktivitäten im Freien auf den frühen Morgen oder den Abend verlagern

Luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung.

Kühl duschen oder kalte Arm- und Fußbäder nehmen.

Ausreichend und regelmäßig trinken - mindestens zwei bis drei Liter, am besten Wasser, ungesüßter Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte, keinesfalls Alkohol.

Auch bei älteren Mitmenschen und Kindern sollte auf regelmäßige Flüssigkeitszufuhr geachtet werden.

„Stärkste Hitzewelle bisher“

Ohne den menschengemachten Klimawandel wäre die aktuelle Hitzewelle jedenfalls nicht so stark. Das ist das Ergebnis der Messungen und Forschungen von Gottfried Kirchengast, Geophysikprofessor am Wegener Center for Climate und Global Change an der Uni Graz.

Kirchengast hat die Hitzewelle vom Juni in sogenannten „Arealgradtagen“ vermessen. Dabei handelt es sich um eine Kennzahl, die zeigt, wie lange und wie erheblich die Temperaturschwelle von 30 Grad flächendeckend (bis 1.500 Meter Seehöhe) überschritten wurde. Die Juni-Hitze brachte es etwa 16.700 Arealgradtage. Ohne den Faktor, den der Mensch dazu beigetragen hat, wären es lediglich 2.700 Arealgradtage gewesen. Mehr dazu lesen Sie hier.