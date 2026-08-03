Wahr oder falsch: Macht die Klimaanlage krank?

„Bitte schalte die Klimaanlage aus, ich bin nach jeder Fahrt verkühlt und habe Kopfschmerzen.“ Dieses Problem kennen viele Autofahrer und Autofahrerinnen und verzichten daher auch trotz sommerlicher Höchsttemperaturen oftmals auf die kühlende Anlage. Gleichzeitig geben sie damit aber auch einen wesentlichen Sicherheitsfaktor auf.

Nebenwirkungen oder nicht?

Denn wer am Steuer sitzt und in der Hitze einen kühlen Kopf behält, fährt konzentrierter, entspannter und ist damit sicherer unterwegs. „Wenn man ein paar Dinge beachtet, kann man die Klimaanlage im Auto bedenkenlos benutzen – ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen“, sagt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.