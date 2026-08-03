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Wahr oder falsch: Macht die Klimaanlage krank?
Sie sorgt an heißen Tagen im Auto für Abkühlung. Aber kann die Klimaanlage auch krank machen und Erkältungen auslösen?
Zusammenfassung
- Die Auto-Klimaanlage erhöht laut ÖAMTC die Sicherheit, weil Fahrerinnen und Fahrer bei Hitze konzentrierter und entspannter unterwegs sind.
- Ist das Fahrzeug aufgeheizt, sollte man zuerst Fenster und Türen öffnen, dann die Klimaanlage kurz voll aufdrehen und die Umluft nur für wenige Minuten nutzen.
- Um Verkühlung und Kreislaufprobleme zu vermeiden, sollte die kühle Luft nicht direkt auf den Körper gerichtet sein und die Innentemperatur nur fünf bis maximal zehn Grad unter der Außentemperatur liegen.
„Bitte schalte die Klimaanlage aus, ich bin nach jeder Fahrt verkühlt und habe Kopfschmerzen.“ Dieses Problem kennen viele Autofahrer und Autofahrerinnen und verzichten daher auch trotz sommerlicher Höchsttemperaturen oftmals auf die kühlende Anlage. Gleichzeitig geben sie damit aber auch einen wesentlichen Sicherheitsfaktor auf.
Nebenwirkungen oder nicht?
Denn wer am Steuer sitzt und in der Hitze einen kühlen Kopf behält, fährt konzentrierter, entspannter und ist damit sicherer unterwegs. „Wenn man ein paar Dinge beachtet, kann man die Klimaanlage im Auto bedenkenlos benutzen – ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen“, sagt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.
- Ist das Fahrzeug vom Parken in der Sonne aufgeheizt, muss die heiße Luft so schnell wie möglich aus dem Auto raus. Deshalb sofort einmal alle Fenster und Türen öffnen, damit die heiße Luft rasch entweichen kann. Sobald der Motor läuft, die Klimaanlage auf niedrigste Temperatur einstellen und das Gebläse voll aufdrehen.
- Sobald kalte Luft aus den Düsen kommt, können die Fenster und – wenn vorhanden – auch das Schiebedach wieder geschlossen werden. Nach Betätigung der „Umluft“-Taste wird nur noch die Luft im Wageninneren umgewälzt, dadurch kühlt sie schneller ab.
- Nach weiteren fünf Minuten sollte man die Funktion „Umluft“ wieder ausschalten. Ansonsten können die Scheiben beschlagen und die Luftqualität im Auto sinken.
- Die Kühlluft aus der Klimaanlage sollte nie direkt auf den Körper zielen, ansonsten kann eine Verkühlung drohen. Die beste Dauerkühlung im Wageninneren erreicht man über die Frontscheibe, genauer gesagt über die dortigen Defrosterdüsen.
- „Übertriebenes Abkühlen ist für die Gesundheit jedenfalls sehr schlecht“, warnt der ÖAMTC-Techniker. Je tiefer man die Temperatur einstellt, desto mehr belastet man den eigenen Kreislauf. „Die Temperatur der Klimaanlage sollte möglichst nur etwa fünf Grad, jedoch maximal zehn Grad unter der Außentemperatur liegen“, betont Kerbl.
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