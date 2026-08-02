Unwetter verwüstet Steinabrunn: Bäume stürzten auf Häuser
Bei einem schweren Unwetter in Steinabrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Samstagnachmittag nach Angaben der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten zahlreiche Bäume entwurzelt und mehrere Dächer abgedeckt worden.
So stürzte etwa ein Baum auf ein Wohnhaus, von einer „Spur der Verwüstung“ war die Rede. Die Behebung der Schäden nahm mehrere Stunden in Anspruch. Steinabrunn - eine Katastralgemeinde der Marktgemeinde Großmugl - wurde gegen 16.30 Uhr vom Sturm getroffen. „Das Schadensbild ließ bereits vor Ort auf ein außergewöhnlich starkes, lokal begrenztes Windereignis schließen“, hieß es bei der Freiwilligen Feuerwehr Großmugl.
Der ORF Niederösterreich berichtete von einem „Downburst“, einem kräftigen Fallwind aus einem Gewitter. Dabei sinkt kalte Luft zu Boden und breitet sich dort in alle Richtungen aus. Der auf das Wohnhaus gefallene Baum wurde mithilfe der Seilwinde eines Rüstlöschfahrzeugs beseitigt, auch andere umgestürzte Bäume wurden entfernt. Die beschädigten Dächer wurden gesichert. „Heute hat uns die Natur ihre ganze Kraft gezeigt“, stellte die Freiwillige Feuerwehr Steinabrunn fest.
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