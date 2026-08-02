Unwetter verwüstet Steinabrunn: Bäume stürzten auf Häuser

Bei einem schweren Unwetter in Steinabrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Samstagnachmittag nach Angaben der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten zahlreiche Bäume entwurzelt und mehrere Dächer abgedeckt worden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Korneuburg Sturm richtete Schäden an.

So stürzte etwa ein Baum auf ein Wohnhaus, von einer „Spur der Verwüstung“ war die Rede. Die Behebung der Schäden nahm mehrere Stunden in Anspruch. Steinabrunn - eine Katastralgemeinde der Marktgemeinde Großmugl - wurde gegen 16.30 Uhr vom Sturm getroffen. „Das Schadensbild ließ bereits vor Ort auf ein außergewöhnlich starkes, lokal begrenztes Windereignis schließen“, hieß es bei der Freiwilligen Feuerwehr Großmugl.