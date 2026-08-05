ÖRK-Chefarzt: „Menschen werden mit 42 Grad Körpertemperatur in Spitäler eingeliefert“

Die Hitze macht selbst Gesunden teils massiv zu schaffen. Darauf machte der Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK), Wolfgang Schreiber, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien aufmerksam. „Menschen, die an sich gesund sind, werden mit exzessiven Körpertemperaturen von 42 oder gar 42,5 Grad in Spitäler eingeliefert“, schilderte er. Deshalb mahnte das Rote Kreuz gemeinsam mit dem Bundesfeuerwehrverband, gerade in Wetterperioden wie derzeit, achtsam zu bleiben. Arbeiter im Freien besonders gefährdet Unter anderem sind dabei besonders Menschen gefährdet, die auch bei solchen Temperaturen im Freien arbeiten müssen - Bauarbeiter zum Beispiel. Schreiber wies darauf hin, dass bei solchen Witterungsbedingungen nicht nur die Sterblichkeit ansteigt, wie unter anderem die AGES dieser Tage ausgeführt hat, sondern auch die Zahl der Einsätze für die Rettungsorganisationen signifikant ansteigt, um rund zehn bis 15 Prozent. Auch das sei Schwerstarbeit, in Schutzkleidung oft in überhitzten Wohnungen und ohne Abkühlungsmöglichkeiten.

Herausfordernde Zeiten für Einsatzkräfte Unter anderem setzt das Rote Kreuz mehr Teams ein, um die Arbeitslast auf mehrere Köpfe zu verteilen. Dazu wurden Hitzeschutzpläne für den Rettungsdienst und die mobile Pflege entwickelt: Das betrifft unter anderem die Aufstockung des Materials für Hitze-Notfälle oder die richtige Lagerung von Medikamenten bei hohen Temperaturen. An alle appellierte Schreiber, Cooling Center, wie sie etwa das ÖRK anbietet, aufzusuchen (und dort lange genug bleiben) oder die „Team Österreich“-Landkarte der kühlen Orte zu befragen und diese Plätze zu besuchen. Schreiber und der Präsident des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, Robert Mayer, begrüßten die seit Jänner 2026 geltende Hitzeschutzverordnung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Diese gelte aber nicht für die freiwilligen Helferinnen und Helfer und auch nicht für ältere und pflegebedürftige Menschen.