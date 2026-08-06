Waldbrände am Balkan: Ein Toter in Serbien, Kriegsminen in Bosnien aktiviert

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In Serbien kam nach Polizeiangaben am Donnerstag ein Mann ums Leben, der in seinem Dorf östlich der Hauptstadt Belgrad ein Feuer entfacht hatte, das er dann nicht mehr löschen konnte. Im Ibar-Tal versuchte die serbische Feuerwehr, einen großen Waldbrand unter Kontrolle zu bringen und umliegende Dörfer zu schützen. Bekämpft wurden die Flammen in dem umwegsamen Gelände auch aus der Luft.

Über 150 Hektar Kiefernwald abgebrannt Laut serbischen Medien sollen im Gebiet der Žaračke-Ebene oberhalb von Ušće über 150 Hektar Kiefernwald abgebrannt sein. Wohnhäuser waren in dem Gebiet jedoch nicht gefährdet. Wegen des unzugänglichen, steilen Geländes löschen Feuerwehrleute den Brand ausschließlich manuell mithilfe von mit Wasser gefüllten Rucksäcken, berichtet RTS. Über 100 Feuerwehrleute sollen im Einsatz sein. Die Bevölkerung wurde aufgrund der derzeitigen Hitze dringend gemahnt, kein Feuer im Freien zu entzünden. An den Hängen des Ibar-Tals gibt es weiterhin lokale Brandherde. Das Land befinde sich laut Luka Čaušić, Polizeivertreter, nach wie vor in einer heiklen Phase aufgrund der extrem hohen Temperaturen. In Albanien gelang es der Feuerwehr unterdessen, dutzende Brände unter Kontrolle zu bringen. Im Süden des Landes hatte es wegen der Feuer zuvor Evakuierungen gegeben.

Kritische Lage in Bosnien und Herzegowina Auch die Feuerwehr in der bosnischen Stadt Trebinje kämpft seit Tagen gegen einen Großbrand. Inzwischen seien die Brände weitgehend unter Kontrolle, Wohngebäude waren nicht gefährdet. Die Löscharbeiten sind jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. Erschwert wurde die Situation für die Feuerwehrleute durch Minen, die während des Krieges in den 1990er-Jahren im Brandgebiet verlegt worden waren. „Die Feuerwehrleute näherten sich diesem Geländeabschnitt nicht, aber Detonationen der verbliebenen Minen waren zu hören“, sagte Dejan Kašiković, Kommandant der Territorialen Feuerwehr- und Rettungseinheit Trebinje. Im Gebiet der Stadt Konjic brachen vier Brände aus, von denen einer in der Ortschaft Kanjina noch aktiv ist. Dort wird untersucht, ob ein Stromschlag durch einen vorbeifahrenden Zug als Brandursache infrage kommt. Die Löscharbeiten werden durch den auffrischenden Wind und das unwegsame Gelände zusätzlich erschwert.

Mehr als 250 Feuerwehrleute fehlen in Bosnien und Herzegowina Bosnische Medien berichten, dass Bosnien und Herzegowina nicht ausreichend über Ausrüstung und Hubschrauber zur Bekämpfung von Waldbränden verfüge. Im Jahr 2005 verfügte die Föderation Bosnien und Herzegowina (ohne die Republika Srpska) über insgesamt neun Hubschrauber, bis 2026 sank deren Zahl auf sechs. Die Landesstreitkräfte (AFBiH) besitzen vier Hubschrauber, von denen üblicherweise nur zwei für derartige Einsätze einsatzbereit sind, während die Republika Srpska und der Kanton Zenica-Doboj jeweils über einen Hubschrauber verfügen. Aufgrund dieser Situation ist die Föderation Bosnien und Herzegowina in Krisensituationen fast ausschließlich auf die Hubschrauber der AFBiH angewiesen. Der Bundesverband der Feuerwehren (FUCZ) bemängelte zudem den Personalmangel bei den Berufsfeuerwehren, der den tatsächlichen Bedarf derzeit nicht decke. Von insgesamt 1.263 vorgesehenen Stellen für Berufsfeuerwehrleute sind nur 1.008 besetzt. Das System wird von über 800 freiwilligen Feuerwehrleuten aufrechterhalten. Auch der Fuhrpark gilt als problematisch: In der gesamten Föderation gibt es mehr als 500 Fahrzeuge, diese sind allerdings unterschiedlich alt. Ihr Zustand sei laut mehreren Medienberichten „unbefriedigend“.